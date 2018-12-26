ГМО-продукты заклеймят

Продукты питания, содержащие генно-модифицированные организмы (ГМО), с 26 декабря должны отмечаться специальной маркировкой на упаковке, говорится в сообщении Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

26 декабря вступают в силу соответствующие поправки в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки». Документ действует на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

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В соответствии с новыми требованиями специальная маркировка о наличии ГМО должна наноситься на продукты с содержанием ГМО больше 0,9 процента крупным шрифтом и таким способом, чтобы обеспечить ее легкую читаемость и видимость. Прежние правила позволяли наносить уведомление мелким шрифтом в неудобных для прочтения потребителями местах.

Инициатором разработки новых требований выступил Роспотребнадзор. Утверждается, что ведомство учитывало пожелания потребителей.

Производителям будет предоставлен переходный период продолжительностью 1,5 года, в течение которых будет допускаться маркировка по старым правилам.

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