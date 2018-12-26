На Украине разрешили демонтировать памятник Суворову

Экспертная комиссия министерства культуры Украины приняла единогласное решение о демонтаже памятника российскому полководцу Александру Суворову, расположенного на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Киевское суворовское училище). Об этом в среду, 26 декабря, в своем Facebook сообщил министр культуры страны Евгений Нищук.

«Я рад, что сегодня такое важное для Украины и меня лично решение было принято», — сообщил глава ведомства.

Как отмечает «Гордон», место памятника Суворову займет статуя наказного гетмана Запорожского войска, соратника Богдана Хмельницкого Ивана Богуна, жившего в XVII веке.

О планах руководства военного лицея демонтировать памятник Суворову стало известно в марте 2017 года. В свою очередь, депутат Госдумы России от Крыма Андрей Козенко задумался о возможной покупке памятника за собственные средства.

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