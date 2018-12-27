В сети назвали верные признаки скорого расставания

Посетители имиджборда Reddit по просьбе одного из пользователей перечислили признаки того, что отношения скоро закончатся. Тред стал самым быстрорастущим на Reddit в среду, 26 декабря.

Среди наиболее популярных ответов — один из партнеров перестает предпринимать попытки решить проблемы в отношениях.

«Ты в чем-то уверен, но не хочешь об этом говорить, потому что знаешь, что все превратится в неразрешимый спор», — считает юзер с ником old_gold_mountai. Его комментарий стал одним из самых одобряемых, собрав 38 тысяч лайков.

Kbachert предполагает, что о неминуемом расставании свидетельствует раздражение, которое вызывает все, что бы ни сказала вторая половина. Logical-leia считает, что все кончается, когда партнеры воспринимают отношения как обязанность. «Или когда вы задаете этот вопрос на Reddit ...» — горько подмечает он.

Пользователи назвали плохим знаком, когда человек вдруг перестает быть заинтересованным в разговоре или становится безжалостным. Человек, осознающий, что отношения идут к краху, начинает испытывать ностальгию по прежним временам, когда все было в порядке, считает leliik. «Когда песни расставания приобретают для вас больше смысла, чем песни о любви», — полагает другой участник обсуждения.

Множество пользователей признали, что об опасном отчуждении свидетельствует сокращение физических контактов и отсутствие сексуального влечения. Впрочем, юзеры постарше отмечают, что с годами сексуальная привлекательность становится не так важна, а разлад в отношениях не стоит оценивать по универсальным признакам.

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