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Рыбаки на сломанной лодке застряли в кишащей крокодилами реке

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В Австралии группа рыбаков была вынуждена переждать грозу на сломанной лодке посреди кишащей крокодилами реки. Об этом сообщает информационный портал ABC News.

Инцидент произошел в среду, 26 декабря, в регионе Северная территория в речной системе Дэйли, известной тем, что в ней водится множество крокодилов. Трое мужчин 27,29 и 37 лет отправились на рыбалку, один из них впервые катался на лодке.

Водная прогулка не задалась с самого начала: рыбаки сели на отмель, повредили водяной насос и перегрели мотор. Им удалось кое-как починить судно, но вскоре оно сломалось посреди реки, и мужчины были вынуждены дрейфовать. Вскоре погода испортилась: началась буря с грозой. Отчаявшиеся рыбаки активировали радиомаяк.

Сигнал приняли пограничники около 19:00 по местному времени и перенаправили его в полицию. Полицейские на лодке приплыли на место, откуда был подан сигнал, но не могли обнаружить рыбаков до полуночи.

«Практически все, что могло пойти не так, пошло не так, но, к счастью, они выжили», — отметил полицейский. Он посоветовал другим рыбакам всегда брать с собой запас еды и воды и радиомаяк, а также отметил, что в это время года погода может меняться быстро и непредсказуемо.

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