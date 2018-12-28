«Адмирал Кузнецов» лишился упавшего на него крана

С палубы единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» убрали ранее упавший на нее кран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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«Кран убран с палубы. На корабле продолжаются работы в соответствии с планом модернизации», — сказал собеседник агентства.

В октябре на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров.

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