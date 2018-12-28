Путин-«падишах» стал героем любовных стихов

В Twitter обнаружили аккаунт, целиком посвященный романтичным признаниям в любви президенту России Владимиру Путину. На профиль обратил внимание микроблогер с ником «я играю в великого султана и мне ***» из Красноярска. Он назвал его своей лучшей находкой за день.

Автора аккаунта «Аида. Путин», судя по нику, возможно, зовут Аида Хидирова. Ежедневно она адресует Путину несколько проникнутых любовью стихотворений и публикует их совместные фотографии, изготовленные с помощью фотошопа. «Ты вложил мне солнце в душу, А в глаза — рассвет. Знай, что в целом мире лучше Человека нет!» — гласит описание профиля.

Автор публикаций называет Путина «моим великим падишахом», повелителем и султаном, пишет, что стремится к нему «каждой клеточкой своего тела» и живет, только когда видит президента.

Всего в аккаунте «Аида. Путин» 41,5 тысячи твитов и 200 подписчиков. Стихи на странице написаны не только на русском, но и на турецком языке.

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