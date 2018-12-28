Путин поздравил с Новым годом арестованного бывшего президента

Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну послание с новогодними поздравлениями. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 28 декабря.

Путин пожелал находящемуся под арестом Кочаряну доброго здоровья, стойкости и крепости духа.

Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест. Экс-президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя в стране. Уголовное дело связано с массовыми акциями протеста в марте 2008 года.

Накануне Путин встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Российский лидер поддержал сотрудничество стран в сфере безопасности. Отношения с Арменией он охарактеризовал «по-настоящему союзническими».

В марте 2008 года Кочарян, будучи президентом, ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. В результате подавления беспорядков погибли 10 человек.

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