Прокуратура обжаловала оправдание обвиняемых в убийстве ребенка врачей

Калужская областная прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу о смерти новорожденной девочки в больнице. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщил источник «Ленты.ру».

По данным собеседника издания, прокуратура направила в областной суд апелляционное представление, где указала, что вынесенный врачам приговор не базируется на фактических материалах дела, он не правосуден и нарушает право на защиту потерпевших. В связи с этим прокуратура попросила отменить приговор и направить уголовное дело на рассмотрение иным составом суда.

Официальных комментариев от ведомства «Ленте.ру» получить не удалось.

24-недельная девочка скончалась в родильном отделении калужской клиники 28 декабря 2015 года. Врачи сказали матери, что ее дочь умерла во время родов и не подавала признаков жизни. Об убийстве новорожденной стало известно из телефонных разговоров врача Александра Ругина, который подозревался в коррупции и был на прослушке. Согласно материалам дела, при рождении малышка была еще жива и дышала, а ее сердце билось — это подтвердили результаты судмедэкспертизы. Однако из-за приближающегося Нового года и нежелания портить статистику младенческой смертности Ругин посоветовал Халиловой и Васильевой сымитировать мертворождение, не принимать действий по спасению жизни, дождаться смерти и подделать документы.

В прениях гособвинение сочло доказанным умышленное убийство несовершеннолетнего в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору и подстрекательство к этому убийству. Гособвинитель попросил для доктора Александра Ругина пять лет лишения свободы в колонии строгого режима, для докторов Татьяны Васильевой и Шалабии Халиловой — по четыре года.

Но Калужский областной суд встал на сторону врачей. Васильеву и Ругина признали невиновными в совершении преступления, а доктора Халилову приговорили к двум годам условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с приемом родов.

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