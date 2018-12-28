Украинские силовики оставили за собой право открывать огонь

Командование Операции объединенных сил (ООС) сообщает на своей странице в Facebook, что во время режима тишины украинские силовики оставляют за собой право открывать огонь.

Отмечается, что военные смогут применять вооружение в случае угрозы жизни и для отражения атак. «Командование объединенных сил оставляет за собой право применять огневые средства с целью недопущения потерь среди личного состава и предупреждения террористических актов», — говорится в сообщении командования.

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С 29 декабря в Донбассе вступает в силу режим тишины. План согласован трехсторонней контактной группой.

Это уже пятая попытка добиться прекращения огня в Донбассе за этот год. После новогоднего перемерия, которое вступило в силу в конце 2017 года, стороны пытались договориться об «абсолютном перемирии» начиная с 5 марта, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа.

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