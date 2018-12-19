Сорвалось очередное перемирие в Донбассе

Самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) не удалось достичь договоренности с Киевом по вопросу прекращения огня с 22 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Украинская сторона отказалась обсуждать новогоднее перемирие в рамках работы группы», — заявил представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта Роман Иванов.

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Однако украинский представитель контактной группы Ирина Геращенко рассказала, что 27 декабря состоится скайп-конференция подгруппы по безопасности, где стороны обсудят прекращение огня на время новогодних праздников. «При отсутствии провокаций со стороны РФ и прекращения Россией актов агрессии, мы готовы установить постоянный режим тишины на Донбассе до новогодних и рождественских праздников», — сказала Геращенко.

26 ноября в связи с инцидентом в Керченском проливе в десяти областях Украины было введено военное положение сроком на 30 дней. Киев готов обсуждать ситуацию в Донбассе только после его завершения.

28 марта 2018 года контактной группе удалось договориться о достижении «абсолютного перемирия» начиная с 5-го марта, однако полного прекращения огня на Донбассе добиться не удалось.

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