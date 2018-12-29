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Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины

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В Индии мужчина пришел в больницу из-за того, что из его глаз потекли кровавые слезы. Об этом сообщает The Daily Mail.

22-летний мужчина обратился в медицинский институт, находящийся в индийском городе Порт-Блэр, остров Южный Андаман. Случай с внезапным кровотечением из глаз повторился дважды, после чего индиец решил обратиться к врачам. Как само кровотечение, так и его остановка происходили внезапно.

Специалисты провели всевозможные тесты, в результате которых оказалось, что пациент в полном порядке. В частности, проверке подверглись показали свертываемости крови и прочность капилляров. В результате ему был поставлен диагноз гемолакрия — крайне редкое состояние, при котором слезы текут вместе с кровью. Причина так и не была установлена.

В ноябре похожий случай произошел с жителем Италии. Он также дважды пережил внезапное кровотечение из глаз. В результате исследований у пациента обнаружилось несколько доброкачественных опухолей (гемангиом) под обоими веками.

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