Обнаружена самая редкая птица в мире

В тропических лесах Бразилии заметили одну из топаколо Штреземанна — одну из самых редких птиц на планете. Об этом сообщает Science Alert.

— American Bird Conservancy (@ABCbirds) 24 декабря 2018, 16:00

Орнитологи в декабре дважды наблюдали птицу с характерным хохолком над клювом. Это дает надежду полагать, что еще не поздно спасти этот вид от полного вымирания — в настоящее время популяцию топаколо можно пересчитать по пальцам, а по утверждению Американской организации по сохранению птиц, попавшаяся на глаза самочка является последней в своем роде.

В июле российские орнитологи обнаружили в Подмосковье змееяда, редчайшую хищную птицу семейства ястребиных. Птица охотилась в открытых сельскохозяйственных ландшафтах заказника, а пойманных змей носила в сторону болот.

Летом 2017-го года в Подмосковье заметили орла-карлика, чьи сородичи покинули столичный регион около 30 лет назад.

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