«Би-би-си» пожаловалась в МИД на утечку данных о своих сотрудниках в Москве

Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» обратилась в российский МИД с требованием разобраться с публикацией личных данных сотрудников ее московского отделения. Она направила в ведомство официальную жалобу, передает BBC News.

Корпорация подчеркнула, что она независимая медийная организация, и не имеет никакого влияния на политику правительства Великобритании или другие СМИ.

«Наша главная забота — благополучие московского штата. Мы попросили российские власти расследовать это тревожное событие», — сказал директор Всемирной службы «Би-би-си» Джейми Ангус.

Представитель МИД Мария Захарова сообщила в Facebook, что никаких жалоб в ведомство пока не поступало. «Мне регулярно пишут и звонят корреспонденты "Би-би-си" в Москве, когда им что-то нужно. В этот раз за несколько дней не позвонил никто. Почему? Может, ждали инструкций от кого-то из Лондона? Не от тех ли, кто сливал в "Таймс" списки "Спутника"? Лондон играет все грязнее», — написала она.

27 декабря на нескольких сайтах в рунете появился список из 44 журналистов «Би-би-си» с личными данными, включая полные имена и фотографии (изначально на Pikabu, но позже пост был удален), пишет РБК. До этого 24 декабря британская газета Times обнародовала список сотрудников бюро агентства Sputnik в Эдинбурге.

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