«Би-би-си» опровергла утверждения о шпионаже на даче посольства России в США

Министерство иностранных дел России поблагодарило журналистов русской службы «Би-би-си» за репортаж о дачном комплексе посольства России в американском штате Мэриленд. Об этом пресс-служба ведомства написала в Facebook.

Ведомство опубликовало видеосюжет, в котором журналист опрашивает живущих по соседству с дачей людей. Они рассказали, как общались с разными сотрудниками посольства — от дипломатов до технических специалистов. Жители делились, к примеру, историями об ужине с советским послом Юрием Дубиным, описывали занятия работников дипмиссии: садоводство и засолка огурцов, пикники и спорт.

«Надеемся, что авторы фильма из русской службы BBC не пострадают за то, что за деньги британских налогоплательщиков они напомнили миру о нашей открытости, широте русской души и противоречащих международному праву действиях американских властей», — отметили в МИД.

В декабре 2016 года американские власти запретили использовать российским дипломатам дачный комплекс в Мэриленде. Утверждалось, что на объекте собирают разведывательную информацию.

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