Источник раскрыл назначение закрытых для российских дипломатов объектов в США

Российские дипломатические учреждения развлекательного характера, доступ к которым запретили власти США, скорее всего, являются загородными резиденциями при посольстве России в Вашингтоне и при постпредстве в Нью-Йорке. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Так называемая «дача» при российском посольстве расположена в штате Мэрилэнд в живописном месте на берегу Чесапикского залива примерно в 100 километрах от Вашингтона. «Дача» при постпредстве находится также примерно в часе езды от Манхэттена в прибрежном городке Ойстербей.

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Оба этих здания используются для отдыха, праздничных приемов и культурных мероприятий.

В четверг, 29 декабря, власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Это было названо «ответом на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России». У российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Доступ к двум объектам, которые, как утверждается, использовались для сбора разведывательной информации, будет закрыт всем российским должностным лицам начиная с полудня (20:00 мск) пятницы, 30 декабря.

Кроме того, в четверг президент США Барак Обама ввел против России санкции в связи с якобы имевшими место кибератаками против избирательной системы. Среди организаций, попавших под ограничительные меры, — ФСБ и ГРУ. В санкционный список также попали шесть физических лиц.