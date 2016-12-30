Захарова анонсировала контрмеры в ответ на санкции США

Официальные заявления российской стороны по поводу санкций США будут сделаны в пятницу, 30 декабря. Об этом в своем Facebook объявила директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова. «Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего», — написала она в посте, озаглавленном Obama's Coming Out («Каминг-аут Обамы»).

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По словам Захаровой, уходящая американская администрация — это «группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких», и президент Барак Обама в этом официально признался. «Сегодня Америка, американский народ были унижены своим же собственным президентом. Не международными террористами, не войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды», — отметила она.

«Так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу», — написала Захарова.

При этом Захарова выразила сочувствие госсекретарю Джону Керри, который «старался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство», «а над ним четыре года глумились его же коллеги, подставляли и не давали работать». «Вы делали все возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса Вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью обаму не перешибешь», — подчеркнула она.

В четверг, 29 декабря, Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России. Кроме того, из США высылаются 35 российских дипломатов.

В США неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года российский президент Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.