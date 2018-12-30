Ким Чен Ын написал президенту Южной Кореи письмо о мире

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину и призвал продолжить совместные усилия «по созданию и сохранению мира и процветания» в регионе. Об этом сообщает Yonhap.

Также глава КНДР предложил в будущем году проводить больше саммитов и быстрее достичь цели по денуклеаризации Корейского полуострова.

По информации Reuters, Ким Чен Ын выразил сожаление, что в этом году так и не смог посетить Сеул, и пообещал, что в будущем обязательно приедет в южнокорейскую столицу.

Осенью в Пхеньяне прошел межкорейский саммит. По его итогам стороны договорились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене, также было решено соединить сети железных дорог двух стран. 1 октября военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны.

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