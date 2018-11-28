Южнокорейцы пожелали смягчить отношение к КНДР

Две трети жителей Южной Кореи высказались за смягчение или отмену санкций, наложенных на КНДР. Об этом сообщается в результатах проведенного южнокорейским Национальным консультативным советом по демократическому и мирному воссоединению Кореи исследования, передает ТАСС.

Согласно данным специалистов, за смягчение санкций высказались 64 процента южнокорейцев, против — 32 процента. Также 61 процент опрошенных положительно оценили меры по снижению военной напряженности между Северной и Южной Кореями.

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Кроме того, 55 процентов южнокорейцев довольны темпами улучшения отношений между странами. 60 процентов также считают, что отношения между странами улучшатся, если Ким Чен Ын посетит Сеул. Также более половины опрошенных высоко оценили вероятность реформирования и открытия северокорейского режима.

Опрос проводился среди одной тысячи человек. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1 процента при уровне достоверности 95 процентов.

1 октября военные Северной и Южной Кореи приступили к разминированию пограничной зоны. Договоренность была заключена во время межкорейского саммита, который прошел с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. На нем также было решено соединить сеть железных дорог двух государств. Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин условились о демонтаже полигона для испытания ракет в провинции Тончхан и обогатительного завода в Йонбене.

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