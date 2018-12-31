Госдеп отреагировал на задержание американца в Москве

Госдепартамент США получил официальное уведомление о том, что в России задержали американского гражданина, обвиненного в шпионаже. Как сообщает Reuters, ведомство запросило консульский доступ к задержанному.

Ранее стало известно, что 28 декабря гражданина США Пола Уиллана задержали при проведении «шпионской акции». Против него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»), ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В российском МИДе не стали давать дополнительной информации на его счет. «Вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России», — подчеркнули там.

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