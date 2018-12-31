Мэйуэзер прокомментировал победу над японским кикбоксером

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший прокомментировал победу над японским кикбоксером Тенсином Насукавой. Он высказался после окончания поединка.

«Это было просто развлечение, и мы здорово повеселились. Мои фанаты в Японии мечтали об этом бое, вот я и согласился. Повторю еще раз: я все еще на пенсии, а мой рекорд все еще 50-0», — резюмировал Мэйуэзер.

Поединок по правилам бокса между Мэйуэзером и Насукавой завершился ранее 31 декабря. По ходу первого раунда американец трижды отправлял соперника в нокдаун, после чего угол японца принял решение остановить бой. Его результат не будет засчитан в официальную статистику соперников.

Мэйуэзер остается непобежденным. Он выиграл все 50 боев в профессиональной боксерской карьере. Насукава соревнуется в кикбоксинге и смешанных единоборствах.

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