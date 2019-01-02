Путин пообщался с Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Политики обсудили проблематику сирийского урегулирования, украинский кризис «с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года».

Кроме того, Путин и Макрон поздравили друг друга с Новым годом.

Последняя личная встреча президентов прошла 30 ноября 2018 года в Аргентине на саммите «Большой двадцатки». Тогда также обсуждались конфликты в Сирии и на Украине.

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