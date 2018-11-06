Кремль отреагировал на данные о роли Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что полноформатные переговоры лидеров России и США в Париже 11 ноября были отменены по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 6 ноября.

«В Париже действительно будет много глав государств и правительств, и очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что лидеры двух стран так или иначе пересекутся на празднестве и договорятся об обстоятельной беседе.

Ранее во вторник газета «Коммерсантъ» со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщила, что Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не «затмили» мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны.

Накануне президент США Дональд Трамп усомнился в возможности встречи с российским президентом в Париже. В то же время он подтвердил переговоры на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, который пройдет в с 30 ноября по 1 декабря.

В Кремле, в свою очередь, подтвердили отказ сторон от полноценных переговоров 11 ноября.

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