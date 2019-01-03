CNN прояснил ситуацию с российским Крымом

Американский телеканал CNN откорректировал материал, в котором Симферополь был назван частью России, после того, как посольство Украины в США выразило свое недовольство по этому поводу. Об этом в четверг, 3 января, сообщается в официальном Twitter-аккаунте диппредставительства.

«Мы ценим своевременную реакцию команды @CNN! Ошибка в фотогалерее CNN с обозначением Симферополя была исправлена. Действительно, это лучшее новогоднее поздравление!», — говорится в сообщении.

В публикации телеканала, о которой идет речь, теперь указано Simferopol, Crimea («Симферополь, Крым»). «Материал был обновлен, чтобы прояснить, что Симферополь — город на Крымском полуострове, который стал спорным регионом с тех пор, как Россия аннексировала его у Украины в 2014 году», — говорится в примечании к тексту.

Материалы по теме «Мы расстаемся окончательно и бесповоротно» Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились

2 января посольство Украины в США обратило внимание на материал CNN, посвященный празднованию Нового года в разных странах. В частности, в нем демонстрировалась фотография с пометкой Simferopol, Russia («Симферополь, Россия»).

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!