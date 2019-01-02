На Украине возмутились материалом CNN с российским Крымом

Посольство Украины в США выразило недовольство по поводу материала американского телеканала CNN, в котором Симферополь обозначали как часть России. Соответствующая публикация появилась в Twitter-аккаунте посольства в среду, 2 января.

«Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент», — говорится в сообщении посольства.

Там подчеркнули, что Симферополь является «украинским городом на Крымском полуострове, оккупированном Россией», и призвали американских журналистов «не следовать российскому сценарию».

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Такую реакцию вызвал материал CNN, посвященный празднованию Нового года в разных странах. В частности, в нем демонстрировалась фотография с пометкой Simferopol, Russia («Симферополь, Россия»).

В ноябре 2018 года сообщалось, что украинский телеканал NewsOne решили проверить на предмет пропаганды войны из-за размещения карты с Украиной без Крыма. Представители Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины заявили, что размещение в эфире подобных материалов нарушает нормы действующего законодательства страны.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей этих регионов поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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