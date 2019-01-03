В Туркмении нашли самую большую новогоднюю елку в СНГ

Определен размер самой высокой новогодней елки в городах стран Содружества Независимых Государств (СНГ) — 38 метров. Такая елка установлена в Ашхабаде, сообщает РИА Новости.

В десятку городов с самыми высокими декоративными деревьями в новогодние праздники 2019 года также вошли Ереван и Баку (там высота елок составила 37 метров). Далее следуют Ташкент (35 метров), Минск (30 метров), Душанбе (28 метров), Бишкек, Астана и Тбилиси (по 25 метров). Особое место в рейтинге занимает Москва, где установлена самая высокая живая ель из всех столиц стран СНГ. Ее высота составляет 27 метров.

В декабре 2018 года сообщалось, что в банке «Нейва» в Екатеринбурге установили «новогоднюю елку» из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро. О подлинности денег заявил заместитель председателя правления банка Константин Левушкин. Необычная «елка» была установлена в надежно охраняемом помещении банка по коллективной инициативе сотрудников кредитной организации. Фотографию арт-объекта его создатели отправили на конкурс, объявленный одним из екатеринбургских интернет-порталов.

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