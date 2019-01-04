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Сотрудники Huawei использовали смартфон конкурентов и поплатились

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Два сотрудника компании Sapient, которая является подрядчиком китайской Huawei, были оштрафованы за поздравление, сделанное со смартфона фирмы Apple. Об этом сообщает Reuters.

Новогоднее поздравление, сделанное с iPhone, появилось в Twitter 1 января и вскоре было удалено. Однако его заметил видеоблогер Маркес Браунли, который и рассказал об этом подписчикам.

Сотрудник воспользовался iPhone, чтобы отправить поздравление вовремя, так как с компьютером были проблемы. В результате инцидента были наказаны директор отдела сетевого маркетинга компании и один из его сотрудников. Их понизили в должности и уменьшили им зарплату на пять тысяч юаней (около 728 долларов), сообщает France Press.

В ноябре 2018 года сообщалось, что власти США пытаются убедить чиновников из других стран не использовать продукцию Huawei — производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования. Они утверждают, что оборудование Huawei небезопасно и может привести к утечке данных.

Huawei является одним из главных конкурентов американской Apple. По итогам второго квартала 2018 года она опередила калифорнийскую компанию по продажам, заняв второе место в мире после корейского Samsung. Показатели Huawei равнялись 54,2 миллиона отгруженных смартфонов. Ее доля на глобальном рынке достигла 16 процентов.

При этом Huawei уже несколько месяцев сталкивается с претензиями со стороны властей США. Продукцию компании уже запретили закупать правительственным и военным учреждениям.

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