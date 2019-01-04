Самолет-разведчик США заметили возле российских баз в Сирии

Самолет-разведчик американских ВВС заметили возле российских военных баз в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых западных авиационных ресурсов.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168764 вылетел с базы Сигонелла (Сицилия). В течение двух часов он курсировал по побережью Сирии возле базы российских ВКС Хмеймим и базы ВМФ России в порту Тартус на высоте 4,7 тысячи метров. Иногда самолет приближался к базам на расстояние менее 40 километров.

Кроме того, американские самолеты-разведчики были замечены в том районе 31 декабря и 2 января.

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В ближайшие дни акватория Средиземного моря около берегов Сирии будет закрыта для судоходства в связи с учениями ВМФ России.

28 августа сообщалось, что группировка боевых российских кораблей у берегов Сирии достигла пика военной мощи с начала военной кампании в стране в 2015 году. В ее состав вошли две подлодки, а также 10 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Большинство из них оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

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