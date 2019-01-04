Мир
 
Последние новости
Раскрыты технические характеристики ядерного «Посейдона»
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома
Российская футболистка попала в худшую команду чемпионата Испании
Новогодние ели развоплотят 
Главы России и Израиля обсудили вывод американских войск из Сирии
В сети показали складной смартфон Xiaomi
Бандиты на горящих грузовиках остановили броневик с миллионами евро
Главного борца с экстремизмом в России уволили
Новости партнеров

Самолет-разведчик США заметили возле российских баз в Сирии

Перейти в «Мою Ленту»

Самолет-разведчик американских ВВС заметили возле российских военных баз в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинговых западных авиационных ресурсов.

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168764 вылетел с базы Сигонелла (Сицилия). В течение двух часов он курсировал по побережью Сирии возле базы российских ВКС Хмеймим и базы ВМФ России в порту Тартус на высоте 4,7 тысячи метров. Иногда самолет приближался к базам на расстояние менее 40 километров.

Кроме того, американские самолеты-разведчики были замечены в том районе 31 декабря и 2 января.

В ближайшие дни акватория Средиземного моря около берегов Сирии будет закрыта для судоходства в связи с учениями ВМФ России.

28 августа сообщалось, что группировка боевых российских кораблей у берегов Сирии достигла пика военной мощи с начала военной кампании в стране в 2015 году. В ее состав вошли две подлодки, а также 10 кораблей Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Большинство из них оснащены крылатыми ракетами «Калибр».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России
Турция стянула больше техники к сирийской границе
Россия обвинила США в атаке Хмеймима беспилотниками
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

Будет худо

За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
13:19Сегодня

Население Китая сократилось впервые за 70 лет

16:56Сегодня

Главы России и Израиля обсудили вывод американских войск из Сирии

09:41Сегодня

Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании

Мир00:01 3 января
Ким Ир Сен

Убить Ким Ир Сена

СССР и Китай хотели свергнуть лидера Северной Кореи. Он выжил и отомстил
13:32Сегодня

Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России

16:07Сегодня

Стало известно о гибели россиянки с ребенком в Сирии

20:33 3 января

Американцев предостерегли от поездок в Китай

Мир00:01 1 ноября 2018
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
07:53Сегодня

Германия предрекла ухудшение отношений с Россией

12:37 3 января

Канадца задержали за желание одарить Трампа

14:36 3 января

Подозреваемый в шпионаже американец охотился за списком сотрудников спецслужб

Россия
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
«Культ личности — мы даже слова такого не знали!»
 
Обрушение многоэтажки в Магнитогорске
Под завалами остаются десятки людей
Жителей Магнитогорска призвали убрать стихийные мемориалы у рухнувшего дома
Бывшего подмосковного министра обвинили в хищении на 14 миллиардов рублей
«Как гульнем, так и год проживем»
Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
Из-под развалин в Магнитогорске вытащили живую кошку
Все материалы
Мир
Будет худо
За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году
Население Китая сократилось впервые за 70 лет
Ким Ир СенУбить Ким Ир Сена
СССР и Китай хотели свергнуть лидера Северной Кореи. Он выжил и отомстил
Подозреваемый в шпионаже американец оказался подданным Великобритании
Уход американских военных из Сирии назвали уловкой против России
Стало известно о гибели россиянки с ребенком в Сирии
Германия предрекла ухудшение отношений с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Ливонский орден в битве на Чудском озереАгент князя московского
Как рыцарь-шпион спас от разгрома войско Ивана III
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
Таможня Украины задержала праздничное послание от патриарха Кирилла
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Украина потратит на выборы президента более 80 миллионов долларов
На Украине начали расследовать попытку государственного переворота
Все материалы
Экономика
Черная шайка
США захватывают рынок нефти. России будет сложно бороться за высокие цены
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Госдолг США достиг максимума за последние 70 лет
Российские олигархи потеряли шесть миллиардов
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Срыв запуска «Северного потока-2» по вине США сочли невозможным
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий полковник
Он создал фиктивную воинскую часть и дошел до Берлина. Его не пугал даже Сталин
Главного борца с экстремизмом в России уволили
Обвиняемого в мошенничестве бывшего подмосковного министра вернули в Россию
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Следствие отвергло версию теракта в Магнитогорске
По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
Все материалы
Наука и техника
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Названы сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Поставленные Россией Т-90С заметили во Вьетнаме
В сети показали складной смартфон Xiaomi
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Год падений и перемен
Лучшие статьи 2018 года о науке, гаджетах и играх
Все материалы
Спорт
Разрушитель легенд
За этим японцем охотился целый клан бразильцев. Он ломал их одного за другим
Российская футболистка попала в худшую команду чемпионата Испании
Российским лыжникам напророчили санкции на чемпионате мира-2019
WADA даст время российскому спорту
«Манчестер Сити» столкнулся с перспективой лишиться еврокубков
Самый дорогой аргентинец «Зенита» затосковал по родине
Боец MMA атаковал пожилую пару на глазах у внуков
Все материалы
Культура
«В концлагере побежали мурашки по коже»
Александр Петров о «Т-34», славе и проекте мечты
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«Вампир», 1893 - 1895 гг.Лучшие выставки 2019-го
Баския, Бэкон, Бэнкси: кого привезут в Россию
Егор Крид сорвал концерт на русском фестивале в Абу-Даби
Умер один из создателей «Бэмби»
Криса Кельми похоронят тайно
«Царь Ирод фактически читает рэп»
Почему вертеп может быть современным и как
Все материалы
Интернет и СМИ
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Трамп превратил стену на границе с Мексикой в мем из «Игры престолов»
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
CNN прояснил ситуацию с российским Крымом
Киселев зачитал рэп об итогах года
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Дроздов сломал ребро
Все материалы
Ценности
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
«Самая большая мечта»
 
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Меган Маркл уличили в сговоре со стилисткой
Кроссовки Nike подешевеют
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Все материалы
Путешествия
Адская кухня
Что едят на улицах азиатских городов
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Темная сторона Поднебесной
В этом месте рушатся все мифы о Китае, но россияне о нем не знают
В Таиланде погиб российский турист
В Туркмении нашли самую большую новогоднюю елку в СНГ
Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности чумы и желтой лихорадки
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Спи, мой друг
Самые умные, сильные и любимые звери, которых оплакивал весь мир
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
В крови водителя на Ибице нашли все известные наркотики
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Полицейские в Кентукки приуныли до слез от вида сгоревшего грузовика с пончиками
Все материалы
«Цифровой» 2018-й
Главные автомобильные числа прошедшего года
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Под бокальчик игристого
Лучшие автомобильные ролики 2018 года
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
BMW украсила новую «восьмерку» кусочками метеорита
Второй моделью Polestar станет 400-сильный электрический фастбек
Porsche сделала для трека «веганский» 718 Cayman
Все материалы
Дом
Вставляет как никто
Реклама жилья, которую лучше не видеть. Это страшно
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Все материалы