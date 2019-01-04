Украина потратит на выборы президента более 80 миллионов долларов

Украина потратит на выборы президента более 2,3 миллиарда гривен (82,6 миллиона долларов). Соответствующие бюджетные программы были утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг, 3 января, передает агентство УНИАН.

9,6 миллиарда долларов из этой суммы будет потрачено на работу ЦИК, остальные средства пойдут на обеспечение работы окружных и участковых избирательных комиссий.

Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря. ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля 2019 года.

28 декабря стало известно, что большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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