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Украина потратит на выборы президента более 80 миллионов долларов

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Украина потратит на выборы президента более 2,3 миллиарда гривен (82,6 миллиона долларов). Соответствующие бюджетные программы были утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг, 3 января, передает агентство УНИАН.

9,6 миллиарда долларов из этой суммы будет потрачено на работу ЦИК, остальные средства пойдут на обеспечение работы окружных и участковых избирательных комиссий.

Предвыборная кампания на Украине стартовала 31 декабря. ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты до 3 февраля 2019 года.

28 декабря стало известно, что большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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