Появились подробности ареста россиянина на острове в Тихом океане

МИД России подтвердил информацию об аресте на Северных Марианских островах российского гражданина Дмитрия Макаренко. В комментарии на сайте ведомства говорится, что мужчина прибыл на остров Сайпан 29 декабря вместе с семьей и был задержан сотрудниками ФБР США в аэропорту сразу после прилета.

Российская дипмиссия в Вашингтоне узнала о произошедшем от близких Макаренко, а не от американских властей, утверждают на Смоленской площади. Там также отмечают, что США нарушили консульскую конвенцию, не уведомив Москву о задержании россиянина в трехдневный срок.

В министерстве уточнили год рождения Макаренко — 1979. Пресса, сообщавшая о его поимке, приписывала ему 72-летний возраст.

МИД потребовал от Вашингтона разъяснить причины уголовного преследования мужчины. К нему запрошен консульский доступ, заявил ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Об аресте Макаренко стало известно 3 января, российская пресса обратила внимание на новости о его задержании 5 января. Как сообщала газета Saipan Tribune, россиянина арестовали по запросу ФБР и решили этапировать во Флориду для дальнейшего разбирательства. Мужчине вменяется участие в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию товаров военного назначения.

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