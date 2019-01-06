90-летнего американского спортсмена лишили мирового рекорда из-за допинга

Американский велогонщик Карл Грув, которому 90 лет, лишен мирового рекорда из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, в пробе велогонщика нашли запрещенный анаболический стероид эпитренболон. Грув заявил, что допинг попал в его организм через мясо, которое он съел накануне гонки. Он отметил, что проба, взятая за два дня до соревнований, была чистой.

Однако Антидопинговое агентство США (USADA) отклонило аргументы 90-летнего атлета. В ходе расследования организации было выяснено, что Грув в июле 2018-го также использовал добавки, содержащие запрещенный препарат кломифен.

Грув установил мировой рекорд в спринте в категории 90-94 года на чемпионате США. Теперь спортсмен дисквалифицирован, а его результаты аннулированы.

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