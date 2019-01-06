Медведева снялась в канадском фильме

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме The Petrichor. Об этом сообщается на сайте IMDb.

Фильм расскажет о фигуристке, которая из-за личной трагедии завершила карьеру. В возрасте тридцати лет она вновь решает выйти на лед и участвовать в соревнованиях. Одну из главных ролей в фильме исполнил российский актер Алексей Серебряков. Отмечается, что Медведева сыграла в картине роль самой себя.

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Дата выхода фильма неизвестна.

В прошлом году Медведева стала ведущей шоу «Ледниковый период. Дети». Вторым ведущим программы был олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин.

В текущем сезоне Медведева не смогла отобраться на финал Гран-при и заняла седьмое место на чемпионате России. В результате фигуристка оказалась в списке запасных сборной России на чемпионате Европы 2019 года.

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