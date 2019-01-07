Американские военные надругались над флагом Литвы

Американские военные, дислоцированные в странах Балтии, надругались над флагом Литвы во втором по величине городе государства — Каунасе. Об этом сообщает портал Baltnews.

Заявление об акте вандализма в полицию написал очевидец. По его словам, американцы сорвали со здания прокуратуры государственный флаг и разорвали его на части. Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2018 года. По неофициальным данным, дело решили не предавать огласке.

Как пишет издание, сотрудники правоохранительных органов Литвы обсуждали инцидент с представителями оборонного ведомства страны и командованием американских военных.

В июле президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости усилить оборону стран Балтии, разместив в регионе американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. По ее словам, Россия ежедневно осуществляет агрессию в отношении Литвы. Ранее она оценила угрозу военного вторжения России как значительную.

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