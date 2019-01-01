Американские военные пообещали сбросить бомбу на Таймс-сквер и пожалели

Стратегическое командование вооруженных сил США предложило в шутку сбросить «что-нибудь потяжелее» на Таймс-сквер, где на Новый год проходит традиционная церемония опускания праздничного шара. Скриншот публикации доступен Twitter-аккаунте пользователя @MKTG_FREE_TRNG.

«Если понадобится, мы готовы сбросить [на Таймс-сквер] что-то гораздо более тяжелое», — было сказано в заявлении, которое сопровождалось видеозаписью скидывающих бомбы самолетов В-2.

Запись вызвала негодование у пользователей социальной сети. Они раскритиковали неуместную шутку ведомства. «Вы встревожили многих американцев своим сообщением о бомбардировках. А видео выходит за рамки необходимости просто извиниться, это предосудительно», — возмутилась B. Janine Morison. «Почему никому не пришло в голову, что это звучит так, будто вы предлагаете сбросить бомбы на Нью-Йорк», — поддержал юзер andy.

Позднее ведомство принесло извинения в своем аккаунте. «Наш предыдущий твит был плохой шуткой и не отражал наши ценности. (...) Мы нацелены на безопасность Америки и союзников», — сказано в новой публикации.

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