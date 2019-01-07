Британия разрешила своим заморским владениям чеканить фунт

Заморские территории и бывшие колонии Великобритании получили право самостоятельно чеканить фунты стерлингов. Об этом говорится в сообщении парламента Соединенного королевства.

Речь идет о 12-гранных монетах номиналом один фунт. Бывшие колонии смогут наносить на них собственный вариант рисунка. В сообщении говорится, что решение было принято правительством «в знак поддержки зависимых от Великобритании территорий». Предполагается, что новые монеты будут более защищенными по сравнению с существующими.

На обратной стороне монет могут появиться изображения, отражающие культурное наследие и историю каждой из территорий, что должно подчеркнуть их связь с бывшей метрополией. Сейчас на реверсе фунта изображаются символы Великобритании: роза, лук-порей, чертополох и трилистник, символизирующие Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.

Заморские владения королевства используют свой фунт, привязанный к фунту стерлинга.

В настоящее время заморскими территориями и владениями Великобритании являются Ангилья, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, Монтсеррат, остров Питкерн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, острова Теркс и Кайкос, Акротири и Декелия, а также британские антарктические территории и территория в Индийском океане. Кроме того, Лондону подчиняются владения Британской короны: остров Мэн, острова Гернси и Джерси.

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