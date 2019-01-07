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Раскрыта причина смерти финалистки «Битвы экстрасенсов»

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Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла после продолжительной болезни. Об этом в своем Instagram сообщила другая участница программы Николь Кузнецова.

«Ты боролась до последнего… Ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама… Нет слов», — написала Кузнецова.

Также в сообщении присутствует хештег #ракдурак, что указывает на онкологическое заболевание Воскобоевой.

О смерти бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» стало известно вечером 6 января. Она принимала участие в 17-м сезоне шоу, где дошла до финала и заняла четвертое место.

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