Российский робот попал под колеса беспилотника в США

Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot. Видео происшествия опубликовано на YouTube-канале компании.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе, США. Роботы направлялись в выставочный павильон для участия в ежегодной выставке электроники CES 2019. Один из них отклонился от маршрута и выехал на уличную парковку, где попал под колеса Tesla. На место происшествия прибыла полиция.

Во время аварии внутри автомобиля находился пассажир. Как сообщает издание Daily Mail, Джордж Кальдера хотел испытать беспилотный режим Tesla и выбрал для этого безлюдную улицу. «Мне так жаль, робот выглядит мило. Я приношу искренние извинения инженерам», — сказал Кальдера.

По словам разработчиков, робот получил серьезные повреждения головы, механизма рук, деталей корпуса и платформы перемещения. Он не сможет принять участие в выставке и, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Promobot выполняет функции консультанта. Он способен встретить клиентов, рассказать им о товарах и услугах и проводить в нужное место. При необходимости робот может вызвать живого сотрудника магазина. Стоимость Promobot V.4 начинается от 1,2 миллиона рублей.

В сентябре 2017 года робот Promobot принял участие в Пермском международном марафоне и вместе с бегунами преодолел расстояние в три километра. Таким образом разработчики тестировали системы автономного передвижения на открытой местности в толпе.

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