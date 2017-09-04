Робот-бегун затесался в толпу марафонцев и «пробежал» три километра

Российский робот Promobot принял участие в Пермском международном марафоне. Вместе с бегунами он преодолел расстояние в три километра. Ролик с начала забега опубликован на YouTube-канале Promobot.

Разработчики объясняют, что участие в марафоне было необходимо для тестирования систем автономного передвижения на открытой местности в толпе. При этом на первой тренировке, которая проходила 21 августа, робот упал и не смог пройти необходимую дистанцию. Производители предвидели подобный сценарий и «специально для этого оснастили робота тренировочным корпусом».