Калининград стал независимым от Литвы и Белоруссии

В Калининградской области запустили морской терминал по приему природного газа и плавучую регазификационную установку (ПРГУ) «Маршал Василевский». Это позволило сделать регион энергонезависимым от других стран, заявил на церемонии открытия глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает РИА Новости.

«Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод "Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград"», — сказал он.

На церемонии также присутствовал президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в последние годы энергобезопасности региона уделялось усиленное внимание, в том числе из-за планов Прибалтийских государств по выходу из российского энергетического кольца.

«Собственно говоря, это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков туда будут вкладываться», — отметил он. По словам президента, новый терминал полностью покрывает все потребности в газе для Калининградской области. Ранее регион, отделенный от основной территории России другими государствами, полностью зависел от транзитных поставок.

«Маршал Василевский» — единственная плавучая регазификационная установка в России. Поступающее туда в сжиженном виде топливо будет перерабатываться в газообразное состояние и затем подаваться через газотранспортную систему потребителям или в Калининградское подземное хранилище.

Объем топливных резервуаров установки — 174 тысячи кубометров. Суточная производительность морского терминала по приему природного газа — 13,2 миллиона кубометров. Новая инфраструктура позволит получать и перерабатывать до 3,7 миллиарда кубометров в год.

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