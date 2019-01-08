Избитый Мэйуэзером японец ответил Макгрегору

Японский кикбоксер Тенсин Нацукава в Twitter ответил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору, который ранее пожелал провести с ним поединок.

Спортсмен поблагодарил Макгрегора за то, что тот знает его имя. «Я горд тем, что ты просто захотел драться со мной», — написал Нацукава. Он также добавил, что поединок возможно провести в категории до 58 килограмм и по правилам кикбоксинга.

7 января Макгрегор заявил, что хочет боя против Нацукавы. Он отметил, что хочет выйти против него до лета 2019 года.

Японец 31 декабря проиграл нокаутом американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру. Бой проходил по правилам бокса и был выставочным, поэтому не вошел в статистику спортсменов. За победу в первом раунде Мэйуэзер получил девять миллионов долларов. Позднее организаторов, промоушен RIZIN, обвинили в постановке поединка.

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