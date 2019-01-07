Макгрегор захотел боя с избитым Мэйуэзером японцем

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор написал в Twitter, что хочет провести выставочный бой с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой.

Спортсмен заявил, что хочет встретиться с последним соперником боксера Флойда Мэйуэзера в бою по правилам смешанных единоборств. Поединок он хочет провести до лета 2019 года. «Пожалуйста, организуйте это сейчас же», — написал Макгрегор.

Выставочный бой по правилам бокса между Нацукавой и Мэйуэзером прошел 31 декабря 2018 года в Токио. Американец нокаутировал соперника в первом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун. Поединок проводился неофициально, его результат не вошел в рекорд спортсменов. Таким образом, на счету Мэйуэзера осталось 50 побед в 50 боях.

Последнюю, 50-ю победу он одержал в боксерском поединке против Макгрегора в августе 2017 года, после чего завершил карьеру. Ирландец после этого взял паузу, вернулся в ММА в октябре и проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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