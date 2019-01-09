Погода придет на помощь «Газпрому»

Европейские рынки газа и электроэнергии приготовились к росту цен в ожидании холодного циклона, идущего с востока, пишет Bloomberg.

Издание ссылается на прогнозы погоды, которые говорят о скорых заморозках на большей части Европы. Ожидается, что они наступят в конце января. О них свидетельствуют теплые потоки воздуха в стратосфере, которые обычно предшествуют похолоданию на земле.

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Осень и начало зимы в большинстве европейских стран были мягкими, что привело к падению цен на рынках газа и электроэнергии. Теперь же аналитики ждут подорожания. Похожая ситуация наблюдалась год назад, когда похолодание было самым сильным и резким с 2010 года, а газ на лондонской бирже ICE подорожал в три раза.

Сейчас рост будет более мягким, поскольку из-за теплой погоды и низкого спроса трейдеры смогли пополнить запасы — еще летом они не дотягивали до среднего пятилетнего значения.

В конце декабря 2018 года «Газпром» отчитался о затяжном падении спроса на свою продукции на европейском рынке. Оно продолжалось три месяца подряд и было связано с непривычно теплой погодой на континенте. Так, в октябре прошлого года поставки снизились на шесть процентов, в ноябре — на 12, в первой половине декабря — на восемь.

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