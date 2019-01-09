Польша попала в зависимость от российского угля

Угольные шахты в Польше оказались не в состоянии покрыть внутренний спрос, поэтому польским энергетическим компаниям приходится использовать российское сырье. Об этом пишет издание DGP.

По данным газеты, российский уголь применяется уже не только в теплоэнергетике, но даже и в электроэнергетике. Так, импорт угля в Польшу в 2018 году составил 18-19 миллионов тонн, из них 70 процентов прибыло из России. По данным издания, в 2019-м объем импорта может превысить 20 миллионов тонн.

Материалы по теме Обуглились Германия отказалась от угля. От этого выиграет Россия

Отмечается, что польские угольные компании не могут увеличить добычу настолько, чтобы покрыть запросы отечественных потребителей, даже несмотря на инвестиции.

По мнению эксперта Петра Мачентека, на данный момент Польша обречена на российский уголь, заблокировать его импорт не получится ввиду хорошего соотношения качества и цены. «Я вижу только один выход — если американцы захотят увеличить поставки угля, как и газа», — указал он.

Польша ранее неоднократно заявляла о желании снизить зависимость от российского топлива. В частности, в середине октября прошлого года был подписан 20-летний контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с американской Venture Global LNG, а в ноябре — с компанией Cheniere.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!