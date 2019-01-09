Российский гонщик почти доехал до финиша и попал в страшную аварию

Российский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Сергей Куприянов попал в аварию на седьмом этапе ралли-рейда «Африка Эко рейс 2019». Видеозапись появилась на YouTube-канале «Вести Камаза».

За 200-300 метров до финиша Куприянова начал обгонять француз Доминик Лор, который перекрыл ему траекторию движения. Из-за этого россиянин врезался в соперника, их машины перевернулись и совершили по несколько оборотов в воздухе. Оба пилота остались живы и не получили серьезных травм, однако продолжить гонку они не смогут: экипажи невозможно восстановить в короткие сроки.

Лор занимал промежуточное первое место в ралли-рейде, Куприянов шел восьмым.

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