Сломавшая позвоночник после полета на машине гонщица пообещала вернуться в спорт

Немецкая гонщица София Флерш рассказала в Facebook, что перенесла 11-часовую операцию после того, как попала в аварию во время гонки серии «Формула-3» в китайском Макао. Она также пообещала, что вернется в автоспорт.

«Надеюсь, теперь все будет только лучше. Мне придется остаться в Макао еще на несколько дней, потому что пока меня нельзя перевозить», — сообщила Флерш, поблагодарив фанатов за слова поддержки, а врачей — за работу.

«В аварии также пострадали другие люди. Они все время в моих мыслях», — поделилась немка.

17-летняя Флерш вылетела с трассы во время гонки, которая прошла 18 ноября. Ее болид столкнулся с другой машиной, после чего взлетел в воздух и врезался в металлическое ограждение. Заезд был остановлен, гонщицу доставили в больницу, где ей диагностировали перелом позвоночника.

Lukimadi / YouTube

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!