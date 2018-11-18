Вылетевшая с трассы на огромной скорости гонщица рассказала о своем состоянии

Гонщица София Флерш рассказала в Twitter о своем состоянии после аварии во время гонки серии «Формула-3» в китайском Макао.

«Хочу, чтобы все знали: я в порядке, завтра мне сделают операцию. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Спасибо за ваши сообщения. Новости скоро будут», — написала Флерш.

17-летняя спортсменка не смогла войти в поворот и на огромной скорости вылетела с трассы. Ее болид врезался в металлическую стену за ограждениями. После этого гонка была остановлена.

Флерш осталась в сознании. Ее сразу же доставили в больницу. Врачи диагностировали перелом позвоночника.

Lukimadi / YouTube

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!