Умный вибратор сочли аморальным и лишили награды за инновационность

Организаторы выставки электроники в Лас-Вегасе CES 2019 наградили компанию Lora DiCarlo за создание «инновационной» секс-игрушки, после чего признали ее «аморальной» и дисквалифицировали. Об этом пишет Motherboard.

Lora DiCarlo совместно с лабораторией робототехники университета Орегона разработала секс-массажер Osé, который позволял достичь смешанного оргазма благодаря технологии биомимикрии. Предполагалось, что Osé будет представлен на CES как один из лучших продуктов выставки, и в октябре 2018 года организаторы выставки присудили ему победу в номинации «Робототехника и дроны».

Однако через две недели они аннулировали награду и отозвали приглашение на выставку по причине того, что Osé является «аморальным и непристойным» устройством. Сооснователь стартапа Лора Хэддок (Lora Haddock) обвинила организаторов в двойных стандартах, так как на CES ежегодно представляют различные продукты, связанные с сексом. После публикации истории, организаторы заявили, что дисквалифицировали Osé лишь потому, что продукт не должен был попадать в категорию «Робототехника и дроны».

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