Трамп приготовился к перемирию с Китаем в торговой войне

Президент США Дональд Трамп готов заключить соглашение с Китаем и завершить торговую войну, пишет Bloomberg. Это необходимо для восстановления американского фондового рынка, неудачно начавшего год.

По данным издания, скорейшее перемирие с Пекином лоббируют сразу несколько ключевых экономических советников президента. Они обеспокоены тем, что с декабря, когда Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин на саммите G20 договорились об отсрочке для повышения пошлин на китайские товары, индекс S&P 500 упал на восемь процентов.

Основное падение пришлось на конец декабря. Тогда его связывали с повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и приостановка работы правительства. В начале января индексы S&P 500 и Dow Jones обвалились (на 2,48 и 2,83 процента соответственно), показав худшие результаты за последние 18 лет на фоне новостей о снижении выручки Apple.

В конце 2018 года рекордно упал и китайский рынок: общая капитализация снизилась на 2,4 триллиона долларов, а основной причиной называлась торговая война с США.

7 января в Пекине стартовал очередной раунд переговоров на уровне заместителей глав торговых ведомств двух стран. Трамп уже написал в Twitter, что переговоры идут «очень хорошо». Однако о конкретных договоренностях пока ничего не сообщалось.

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