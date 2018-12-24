Экономика
 
Последние новости
Москва отреагировала на просьбу сына Каддафи к Путину
Отсталость российской экономики объяснили проблемой 90-х годов
Выбран самый стильный мужчина года
От США потребовали объяснить любовь к прослушке
Названы главные болезни туристов в новогодние праздники
Российский математик и шахматный арбитр замерз насмерть на улице
Мать случайно накормила ребенка кошачьими конфетами и ужаснулась
Унижавшему феминисток ведущему нашли оригинальное наказание
Доказано существование планеты-разрушителя в Солнечной системе
Новости партнеров

В США заговорили о новой Великой депрессии

Перейти в «Мою Ленту»
Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с крупнейшими банкирами страны, чтобы убедиться, что на рынке достаточно денег для выдачи кредитов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. Это произошло на фоне рекордного обвала американского фондового рынка.

Министерство финансов США обеспокоилось вопросом нехватки ликвидности в банковском секторе. Глава ведомства Стивен Мнучин на выходных лично созванивался с руководителями шести крупнейших кредитных организаций страны: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

«Президенты [шести банков] подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций», — говорится в заявлении Минфина.

Кроме того, министр привел слова президента Дональда Трампа, который опроверг слухи об увольнение главы ФРС Джерома Пауэлла. «Я никогда не собирался увольнять Джея Пауэлла и не считаю, что у меня вообще есть на это право», — сказал Трамп, который до этого много критиковал главу ФРС за слишком жесткую, по его мнению, денежно-кредитную политику, которая тормозила рост американской экономики.

Прошлая неделя отметилась падением сразу нескольких американских биржевых индексов. S&P 500 обвалился на 6,5 процента за три дня, NASDAQ Composite — на 8,3 процента, индустриальный индекс Dow Jones — на 7,1 процента. Аналитики называют падение сильнейшим со времен Великой депрессии 1930-х годов, пишет Business Insider.

В качестве главных причин указывается несколько факторов: повышение базовой ставки ФРС до 2,25-2,5 процента годовых (это сделает кредиты более дорогими и затормозит развитие экономики), а также приостановка работы правительства из-за неспособности Конгресса принять временный бюджет на 2019 год (разногласия между демократами и республиканцами касаются выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Grinch-like' US stocks are on course for their worst December since the Great Depression
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
У американской экономики нашли тормоз
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 декабря

Новый поворот

Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
13:57Сегодня

«АвтоВАЗ» анонсировал новые модели

13:37Сегодня

Представлен список мегапроектов на триллионы рублей

17:2019 декабря

Президент Казахстана наградил Усманова орденом Дружбы І степени

Экономика14:3419 декабря

Ставка на соучастие

Корпоративная благотворительность меняет подход
13:36Сегодня

«Аэрофлоту» присвоили высокий рейтинг корпоративного управления

11:28Сегодня

«Газпром нефть» испытала новую технологию поиска углеводородов

13:0918 декабря

Глава «Открытия» решил поговорить в узком кругу

Экономика00:0118 декабря

Поднять целину

Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
12:42Сегодня

Подарочные карты в России захотели запретить

10:30Сегодня

Эксперты позитивно оценили потенциальное увеличение капзатрат «Роснефти»

03:4916 декабря

Германию призвали «прислушаться к соседям» и отказаться от «Северного потока-2»

Россия
«Много из Донецка пацанов пропало. Все бухают и воруют»
Его жена и сын погибли в обстреле. Он сбежал в Россию, стал бомжом и прославился
Пожар на шахте в Пермском крае
Огонь отрезал выход девяти горнякам. Они застряли на глубине 360 метров
«Страна богатая, но совесть-то надо иметь»
Доедающий *** без соли дедушка из Бийска о КГБ, Ельцине и жизни в России
В России появился закон о защите животных
Теперь у них есть права. Что это означает?
Российские чиновники рассказали о будущем безвыходного лабиринта с детьми
Российский математик и шахматный арбитр замерз насмерть на улице
Сын совладельца «Уралкалия» устроил вечеринку на фоне гибели рабочих в шахте
Все материалы
Мир
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Автоматчик пострелял по посетителям кафе в канун Рождества и скрылся
От США потребовали объяснить любовь к прослушке
Москва отреагировала на просьбу сына Каддафи к Путину
Израиль обвинили в симпатиях к террористам
Госдеп США предупредил о терактах в Барселоне
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украинские солдаты разгромили базу отдыха на границе с Крымом
Пьяный украинский военный подорвался на мине в Донбассе
Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России
Белорусы высказались о присоединении к России
Порошенко уравнял бойцов ОУН и УПА с ветеранами Великой Отечественной войны
Все материалы
Экономика
Новый поворот
Власти Китая решили ускорить экономику закручиванием гаек. Вышло не очень
«АвтоВАЗ» анонсировал новые модели
В США заговорили о новой Великой депрессии
Представлен список мегапроектов на триллионы рублей
«Аэрофлоту» присвоили высокий рейтинг корпоративного управления
«Газпром нефть» испытала новую технологию поиска углеводородов
Подарочные карты в России захотели запретить
Все материалы
Силовые структуры
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
«Это жуткое место стоит стереть с лица Земли»
Главная тюрьма Москвы хранит кровавые тайны. Ее решили закрыть навсегда
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Оправдание обвиненных в убийстве младенца врачей решили обжаловать
Генпрокуратура возбудилась после вопроса Путину о пытках в колониях
Предполагаемый насильник дознавательницы из Уфы заговорил
Российские полицейские избили подростка и его отчима-инвалида
Все материалы
Наука и техника
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
Со дна постучали
Подземный мир, дети-мутанты, новые органы и другие главные открытия 2018 года
Создано эффективное лекарство от рака крови
Доказан редкий механизм эволюции
Американские F-15, F-16, F-18, F-22 и F-35 полетели строем
Илон Маск похвалил российские космические технологии
Все материалы
Спорт
Ловец момента
Он получил золото Олимпиады за фотографии. На его снимках спортсмены оживали
Медведеву призвали вернуться в Россию
Футболист отказался от сборной Бразилии после угроз фанатов
Турнир UFC перенесли ради попавшегося на допинге бывшего чемпиона
Алина Загитова«Они же живые, не машины!»
Загитова и Медведева наконец встретились на одном катке. И обе проиграли
Итальянская олимпийская призерка поведала о «безумии» российских фанатов
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России
Все материалы
Культура
Лучшие сериалы года
«Кайф с доставкой», «В свободном улете» и еще 14 поводов залипнуть в Новый год
«У меня в руках было больное, обдолбанное животное»
Почему Запашный на самом деле нажаловался Путину на цирк без зверей
«Время, отведенное человечеству, истекает»
Что Стивен Хокинг знал о братьях по разуму и конце света
Назван любимый фильм года у россиян
Актриса из фильма «Мой убийца» умерла на 32-м году жизни
Актера Сергея Юрского госпитализировали
Раскрыты подробности госпитализации Сергея Юрского
Все материалы
Интернет и СМИ
«Советское — значит отличное!»
В СССР придумали идеального человека и показали его народу, соседям и врагам
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Крики и кресты
Голый протест, эхо войны и детские слезы на лучших снимках года
Роскомнадзор рассказал о перспективах отключения России от интернета
Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина
Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами
Журналист-выдумщик вымогал деньги для несуществующих героев
Все материалы
Ценности
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
Стала известна цена самозашнуровывающихся кроссовок
Выбран самый стильный мужчина года
Тереза Мэй отвергла драгоценности Дональда Трампа
Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Авиационных спецагентов пересадили ближе к туалетам
Названы главные болезни туристов в новогодние праздники
США выдвинули России очередной ультиматум
Британский турист накачался кокаином и прыгнул с балкона в отеле
Все материалы
Из жизни
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Маменькины сынки
Молодежь не умеет стирать, готовить и убирать. Кто зарабатывает на этом?
Первый грабитель банка на острове посреди Ледовитого океана оказался россиянином
Цунами смыло музыкантов со сцены во время выступления
Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Все материалы
Cullinan покидает асфальт
Тест первого Rolls-Royce повышенной проходимости
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Не узнаю вас в гриме
Непринятые варианты дизайна известных автомобилей
В сети появилась очередная фотография новой Toyota Supra
Компания Hyundai рассказала о новинках для России
«Мерседес» показал возможности дрифт-режима самого мощного А-Класса
Все материалы
Дом
«Я думал, она меня ударит»
Жена решила поддержать мужа, потерявшего бизнес. Это разрушило его жизнь
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Усадьба БыковоЛучше сверху
Хрущевки, дворцы и самолеты в снегу — жизнь за МКАД может быть красивой
Заявившая о ненужности молодежи чиновница захотела четвертую квартиру
Квартиры в России стали продаваться быстрее
Половину элитных квартир в Москве выставили на продажу тайно
Названы любимые районы богатых москвичей
Все материалы