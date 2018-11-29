У американской экономики нашли тормоз

Глава отдела макроэкономического прогнозирования датского инвестиционного Saxo Bank Кристофер Дембик обнаружил «тормоз» у экономики США — им стал рынок недвижимости, который в 2007-2008 годах обвалил американский фондовый рынок и стал предвестником глобального финансового кризиса. Об этом говорится в сообщении инвестбанка, копия которого имеется в распоряжении «Ленты.ру».

При этом Дембик не склонен к панике, наоборот, он убежден что американская экономика чувствует себя хорошо. «Экономика США находится в отличной форме — не считая рынка недвижимости. Проблема в том, что недвижимость — важный драйвер роста для Америки, и нынешнее замедление инвесторы и ФРС должны рассматривать как очень неблагоприятное предзнаменование на 2019 год», — считает Кристофер Дембик.

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По мнению аналитика, проблемы вызваны тремя причинами. Во-первых, цены на американском рынке недвижимости снова разогрелись. В доказательство он приводит индекс Кейса-Шиллера (отражает динамику цен в 20 крупнейших городах США, ежеквартально публикуется рейтинговым агентством S&P), который практически достиг уровня кризисного 2007 года. В некоторых городах в сравнении с уровнем 2007 года цены уже выросли на 50 процентов.

Второй проблемой Дембик называет замедление рынка недвижимости. «Настроение американских домостроителей упало до 60 пунктов — самого низкого уровня с лета 2016 года. Начало строительства нового жилья заметно замедлилось с прошлого января, но основное ослабление пришлось на многоквартирные дома», — пишет в обзоре аналитик, отмечая, что продажи уже существующего жилья падают на протяжении полугода. Подобное происходило накануне глобальных кризисов: в 1999 году, в 2007 году и при обвале фондовых рынков в 2013 году.

Наконец, третья причина, — это потенциальный медвежий тренд, который будет спровоцирован именно рынком недвижимости. Дембик отмечает, что для многих инвесторов замедление рынка недвижимости — один из ключевых показателей при принятии решений, поэтому замедление может спровоцировать распродажу активов и падение на фондовых рынках.

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