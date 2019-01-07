Нефть взлетела благодаря США и Китаю

Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,7 процента — до 58,85 доллара — на фоне новостей о торговых переговорах между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На момент публикации фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале стоил 58,43 доллара.

Баррель американской марки WTI также подорожал на 2,6 процента. В ходе торговой сессии его стоимость составляла 49,46 доллара, на момент публикации — 49,19 доллара.

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Ранее 7 января США и Китай начали в Пекине переговоры по всеобъемлющему торговому соглашению, которое должно положить конец торговой войне, сообщает «Би-би-си». Ожидается, что переговоры продлятся два дня. Они проходят в рамках договоренностей президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, достигнутых ими на декабрьском саммите G20 в Буэнос-Айресе. Тогда Трамп отложил введение новых пошлин на китайские товары до марта, чтобы дать сторонам возможность заключить соглашение.

В декабре 2018 года нефть дешевела из-за опасений участников рынка о слишком высоких запасах топлива в США. Однако в конце года она снова подорожала, когда участники соглашения ОПЕК+ начали сокращать добычу.

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